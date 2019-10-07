Порядка десяти зарубежных лидеров уже поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, американского лидера Дональда Трампа среди них нет.
Песков уточнил, что в рамках телефонных разговоров политики коснулись и рабочих моментов двусторонних отношений, передаёт «
Ранее News.ru писал, что 7 октября Путин отмечает своё 67-летие. Как заявили в Кремле, российский лидер накануне «наслаждался природой, осенней тайгой», а сам день рождения проведёт «в кругу родных и близких».
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