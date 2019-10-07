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Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения и пожелал ему новых достижений на благо страны.

Сообщение с поздравлением Додон опубликовал на своей странице в Facebook. В нём он выразил уверенность в том, что свои силы и энергию Путин и далее будет направлять на усиление роли...