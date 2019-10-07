В понедельник, 7 октября, президент РФ Владимир Путин отмечает своё 67-летие. Как заявили в Кремле, российский лидер накануне «наслаждался природой, осенней тайгой», а сам день рождения проведёт «в кругу родных и близких».

Обычно список гостей, присутствующих на торжестве, не разглашается. Однако известно, что бывший итальянский лидер Сильвио Берлускони специально прилетал в Россию в 2018 и 2017 годах, чтобы принять участие в празднестве. Два года назад Путин отмечал свой день рождения в Сочи, и Берлускони в качестве подарка преподнёс ему огромный пододеяльник с вышивкой ручной работы. На нём были изображены экс-премьер с президентом, пожимающие друг другу руки. Каждый на фоне главной достопримечательности своей страны: за спиной у Берлускони — Колизей, а за спиной у Путина — собор Василия Блаженного.

В этот раз о подготовке подарка российскому лидеру заявил президент Молдавии Игорь Додон. Он пообещал преподнести Путину бочку вина собственного изготовления. Белого или красного — он не уточнил. Ожидается, что подарок Путин получит в ходе своего визита в столицу Туркменистана на саммит глав государств СНГ.

kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru

Какие подарки получал президент

Отдельной категорией презентов для российского лидера стали животные: любовь Путина к четвероногим друзьям известна многим. Так, в 2008 году президент получил в подарок двухмесячного тигрёнка. Имя дарителя не разглашалось. Известно, что какое-то время животное жило в резиденции Путина в Ново-Огарёво, а ухаживать за ним помогала ветеринар. Один раз президент даже пригласил СМИ посмотреть на тигрёнка. Тогда же он и признался, что это самый оригинальный подарок в его жизни, расставаться с животным ему не хотелось, но тигрёнку необходимы нормальные условия. Сейчас уже взрослая тигрица по имени Маша живёт в сафари-парке в Геленджике.

safari-park.ru

В 2017 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прямо в начале переговоров в Сочи преподнёс российскому лидеру щенка алабая по кличке Верный.

Ещё одно, правда, ненастоящее животное президент получил на своё 50-летие во время визита в Кишинёв. Владимир Воронин, занимавший тогда пост президента Молдавии подарил Путину хрустального крокодила, заявив, что «крокодил — единственное животное, которое не сдаёт назад».

Среди подарков есть и предметы искусства. Так, в 2002 году, когда Путин впервые отмечал день рождения уже будучи президентом, художница Зинаида Сотина во время праздничного обеда в Павловске преподнесла имениннику свою картину «Даная». В 1994 году Путин попал на персональную выставку художницы во Франкфурте-на Майне — «Даная» была полотном, которое привлекло внимание будущего президента.

В 2009 году Путин провёл встречу с писателями, публицистами и поэтами. Тогда в честь дня рождения Путин получил от них книги с дарственными надписями. Ещё одну книгу, но уже антикварную, президенту подарил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Это было издание 1910 года книги Александра Бенуа о Царском Селе.

Самое неформальное поздравление подготовили Путину участники саммита АТЭС, который проходил в 2013 году на индонезийском острове Бали. Президента позвали в отдельную комнату, где собрались главы иностранных государств. Лидер КНР Си Цзиньпин вместе с остальными спел Путину Happy Birthday to You, а президент Индонезии Сусило Бамбанго Юдойоно сыграл мелодию на гитаре.

Специальные акции ко дню рождения Путина

Два года назад, когда российский президент отмечал 65-летие, в различных городах мира прошли специальные акции. Так, в Берлине, Париже и Барселоне появились граффити с изображением Путина. В Берлине президент был изображён сидящим в кресле с белым голубем на руке. Внизу были написаны строки из оды «К радости» Фридриха Шиллера. В Париже изображение Путина стилизовали под рекламный плакат Александра Родченко и написали «С днём рождения, пацифист». В Барселоне появилось изображение подмигивающего Путина со словами «Каждый народ имеет право на самоопределение».

Владимир Путин maks_federal/instagram.ru

В этот же год российская компания выпустила специальную версию iPhone с узором из дамасской стали и барельефом с изображением Путина по центру корпуса. Под изображением можно было увидеть надпись: «Мы ответим на все вызовы! Будем трудиться на благо России». Телефон был выполнен в двух цветовых гаммах, а общее число партии составило 64 экземпляра.

Британский люксовый бренд в 2017 году представил коллекцию, посвящённую Путину. Флагманом стала кожаная куртка-бомбер, которую в компании назвали «курткой супергероя».

Американская пиццерия, расположенная в столице США Вашингтоне, к юбилею российского лидера придумала специальную пиццу Hot like Putin. Она продавалась в кафе в течение трёх дней после дня рождения президента, и попробовать её мог любой желающий за 22 доллара.

В тот же год телеканал RT снял сюжет, в котором рассказывал про специальный бургер с пятью котлетами, который придумали ко дню рождения Путина в одном из ресторанов Нью-Йорка. История, к сожалению, оказалась «уткой»: информацию опроверг сам хозяин заведения, а причастные к распространению фейка сотрудники заведения были отстранены от работы.