Лукашенко сообщил подробности телефонного разговора с Ангелой Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Он уточнил, что в ходе разговора внёс предложения по урегулированию кризиса мигрантов на белорусско-польской границе, пишет агентство БелТА.

Лукашенко не уточнил , в чём именно заключались его предложения. Однако, по его словам, Меркель «взяла паузу», чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться ещё один телефонный разговор между лидерами стран.

По словам белорусского лидера, разговор был посвящён проблеме беженцев и обстановке на границах в целом. Лидеры двух стран согласились, что эскалация напряжённости не отвечает ничьим интересам, и необходимо решать в том числе проблему разбитого на границах лагеря беженцев, а также вопрос незаконной миграции.

Лукашенко сообщил, что за осень пограничники Белоруссии «вернули обратно» около пяти тысяч беженцев. Особенно много беженцев было из Ирака (3042 человека), Ирана (696 человек) и Сирии (487 человек).

То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их здесь принимаем, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне миграционного кризиса. Он не исключил, что может попросить его о содействии, однако попросил не втягивать российскую сторону в кризис, так как Россия не имеет к нему отношения.