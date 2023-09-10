Лукашенко и лидеры более 10 стран поздравили Ким Чен Ына с 75-летием КНДР

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Ким Чен Ын

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы и представители руководства еще десятка стран поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием основания республики. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи привело выдержки из посланий, в которых отмечалась важность сотрудничества столиц по разным направлениям.

Лукашенко в поздравительном письме выразил уверенность в том, что контакты между Минском и Пхеньяном в разных сферах будут усиливаться, внося вклад в «построение более справедливого мира, свободного от конфликтов, и ускорение перехода международного порядка на многополярную систему».

Рахмон в свою очередь выразил заинтересованность Душанбе в развитии отношений с Пхеньяном в различных сферах, которые представляют взаимный интерес. Аналогичные предложения звучали и в поздравлении азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Телеграммы также направили президент Армении Ваагн Хачатурян, король Швеции Карл XVI Густав, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х), президент Палестины Махмуд Аббас, лидеры Бангладеш, Мозамбика, Намибии, Сейшел, Сенегала, Сингапура и некоторых других стран.

Президент России Владимир Путин также поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания республики. В своем послании глава государства отметил, что наращивание двусторонних отношений РФ и Северной Кореи на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии.