Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием основания республики. В своем послании, которое приводит государственное радио «Голос Кореи», глава государства отметил, что наращивание двусторонних отношений РФ и Северной Кореи на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, — говорится в сообщении Путина.

Он также отметил, что СССР первым признал суверенитет нового государства и с тех пор отношения между двумя странами «неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения». Путин пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР — мира и благополучия.

КНДР 9 сентября отмечает 75-летие основания республики. По данным агентства Yonhap, в ночь на субботу в стране по этому поводу прошел военизированный парад. Также сообщается. что для участия в праздничных мероприятиях в Пхеньян прибыл Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что взаимоотношения КНДР и России важны для борьбы с однополярным миром. Так он прокомментировал слова посла КНДР в Москве о том, что Северная Корея и РФ будут укреплять «боевое товарищество» «против общего врага». Сенатор уверен, что в республике готовы к последствиям после подобных заявлений.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Пхеньяном без оглядки на мнение других стран. По его словам, между государствами сложились отношения, которыми РФ дорожит.