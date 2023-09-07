Песков пояснил, как Москва будет развивать отношения с Пхеньяном Песков: Россия будет развивать отношения с КНДР без оглядки на другие страны

Москва намерена и дальше развивать отношения с Пхеньяном без оглядки на мнение других стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, между странами сложились свои отношения, которыми Россия дорожит.

У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями, это наш сосед — Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран, — сказал журналистам Песков.

Также, как пишет «Интерфакс», представителя Кремля попросили прокомментировать заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о переговорах между Россией и КНДР о поставках оружия и возможном визите в РФ Ким Чен Ына.

По этой теме нам нечего сказать, как и раньше нечего было сказать, так и сейчас нечего сказать, — ответил Песков.

О том, что лидер КНДР намерен приехать в Россию осенью ранее сообщил The New York Times. Отмечалось, что одной из возможных тем обсуждений будет возможность поставок Москве оружия. Кроме того, северокорейская сторона хотела бы, чтобы РФ передала ей передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

Пескова уже просили прокомментировать эти сообщения. Тогда он ответил, что КНДР и Россия поддерживают отношения, основанные на взаимном уважении, и будут в дальнейшем их развивать.