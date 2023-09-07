В Совфеде прокомментировали заявление посла КНДР о борьбе с «общим врагом» Сенатор Цеков заявил о важности укрепления «боевого товарищества» России и КНДР

Фото: СФ РФ

Взаимоотношения КНДР и России важны для борьбы с однополярным миром, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова посла КНДР в Москве о том, что Северная Корея и РФ будут укреплять «боевое товарищество» «против общего врага». Сенатор уверен, что в республике готовы к последствиям после подобных заявлений.

Раз Северная Корея делает такие заявления об «общих врагах», значит взвесила все «за» и «против» и готова к последствиям. Их не пугает реакция мирового сообщества на эти заявления и это нормальная позиция, это показывает, что корейцы уважают свой суверенитет в отличие от многих других стран. Это также подчеркивает очень тесное сотрудничество Минобороны двух стран, укрепление «боевого товарищество» очень ценно и важно, и в будущем будет развиваться, — сказал Цеков.

При этом сенатор заявил, что Россия и ранее уважала суверенитет Северной Кореи, а претензии США и Европы, по его мнению, не валидны.

Только европейцы и американцы начинают что-то подозревать, осуждать, но их «визги» уже мало кого волнуют, — говорит член Совфеда.

7 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Пхеньяном без оглядки на мнение других стран. По его словам, между государствами сложились отношения, которыми РФ дорожит.