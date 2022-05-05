Lloyd's List: «Совкомфлот» планирует продать треть судов из-за санкций

Фото Павел Львов/РИА Новости

Журналисты из Lloyd's List узнали, что российская компания «Совкомфлот» планирует продать треть судов покупателям из Дубая и Китая на фоне санкционных ограничений. В издании подчеркнули, что путём продажи танкеров судоходный гигант рассчитывает погасить западные кредиты. «Совкомфлот» входит в число мировых лидеров в области транспортировки нефти и газа.

Как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», обсуждаются [на предмет продажи] с покупателями из Дубая и Китая, — написали в тексте статьи.

В РБК сообщили, что сотрудники пресс-службы «Совкомфлота» отказались от комментариев.

После того как Великобритания и Евросоюз ввели новые санкции, руководителям западных банков поставили условие, по которому они должны разорвать договоры и контракты с российскими компаниями до 15 мая. До наступления этой даты банки могут получать кредитные выплаты от предприятий РФ и погасить их.

Это побуждает «Совкомфлот» продать значительную часть своего флота в кратчайшие сроки любому желающему, — сказано в сообщении.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.