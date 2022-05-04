Reuters: страны ЕС не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть

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Постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли прийти к соглашению по отказу от российской нефти, пишет агентство Reuters. В частности, такие страны, как Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария, не согласились с предложенными мерами по эмбарго на сырьё из РФ. Сообщается, что переговоры продолжатся 5 мая.

Таким образом, первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием консенсуса сторон. <...> Cоглашение может быть достигнуто на следующей встрече постпредов ЕС, запланированной на четверг, — говорится в публикации.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022 — начале 2023 года.

Тем временем, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможном росте цен после отказа от поставок российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из России составят 180 дней. Хабек отметил, что за этот период цены на внутреннем рынке страны могут значительно увеличиться. Однако Германия, со слов министра, может себе позволить отказ от нефти из России. Он выразил уверенность, что республика найдёт альтернативу российскому сырью в течение переходного периода.