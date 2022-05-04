В ФРГ спрогнозировали резкий рост цен из-за эмбарго на российскую нефть Министр экономики Германии Хабек допустил резкий рост цен после введения эмбарго на российские энергоресурсы

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможном росте цен после введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из России составят 180 дней. Хабек отметил, что за этот период цены на внутреннем рынке страны могут значительно увеличиться. Однако Германия, со слов министра, может себе позволить отказ от нефти из России, он выразил уверенность, что республика найдёт альтернативу российскому сырью в течение переходного периода.

Что касается цен, то сроки длительные, поэтому я могу только посмотреть во всевидящее око, чтобы спекулировать о реакции на биржах. Возможно он (рынок. — NEWS.ru) уже это учёл. Но, конечно, цены могут значительно вырасти. При сроках в 180 дней они в любом случае вырастут и потом снизятся, нужно будет смотреть конкретно на ситуацию. Сейчас это спекуляция (предсказывать реакцию рынка. — NEWS.ru), — заявил Хабек.

Ранее глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум в интервью газете FAZ предположил, что без поставок российского газа Германия вряд ли сможет продержаться ближайшие две зимы. Он высказался против эмбарго в отношении российских энергоресурсов. По его мнению, полный отказ от российского газа парализует немецкую промышленность.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что страны Евросоюза намерены также прекратить импорт российского угля летом, а до конца года отказаться от российской нефти. По его словам, ЕС сейчас реализует амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учётом «серьёзных негативных рисков всё может сложиться иначе». Она отметила, что если руководство ФРГ введёт эмбарго на российские энергоресурсы, то цены на товары и продукты могут вырасти ещё больше.