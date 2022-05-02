Экономисты предрекли Германии рецессию из-за отказа от российского газа Экономист Фрици Келер-Гейб предрекла Германии рецессию из-за отказа от российского газа

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Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила в эфире немецкого телеканала NTV, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учётом «серьёзных негативных рисков всё может сложиться иначе». Она отметила, что если руководство ФРГ введёт эмбарго на российские энергоресурсы, то цены на товары и продукты могут вырасти ещё больше. Эксперт добавила, что на отрицательную динамику влияют и другие факторы, например, проблемы с поставками из Китая из-за коронавируса.

Эмбарго на поставку российских энергоресурсов может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда, — поделилась Келер-Гейб.

Специалисты указывают на то, что рекордная инфляция в стране напрямую связана с энергетическим кризисом из-за отказа от российского газа.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за её позиции по поставкам российского газа. Он указал на то, что воля политиков пересиливает экономическое благополучие и её потребности. Он привёл в пример Финляндию и Германию, которые приняли решение отказаться от российского топлива. Он призвал подумать о новых рынка сбыта для российских энергоресурсов.