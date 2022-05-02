Шольц: ЕС намерен отказаться от поставок нефти из России до конца года

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Страны Евросоюза намерены прекратить импорт российского угля летом, а до конца года отказаться от российской нефти, заявил в интервью газете The Indian Express канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, ЕС сейчас реализует амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.

Мы прекратим импорт российского угля этим летом, мы постепенно откажемся от российской нефти до конца года и серьёзно сократим импорт газа из России, — сказал он.

Шольц отметил, что военная операция, которую Россия проводит на территории Украины, имеет серьёзные последствия для мировой экономики, в частности, она влияет на поставки пшеницы и продовольственную безопасность во всём мире. Он добавил, что Европейский союз принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц.

По информации AFP, ЕС предложит поэтапный отказ от российской нефти в течение шести — восьми месяцев. Новые рестрикции могут быть представлены на рассмотрение странам-участницам уже 4 мая. Запрет на импорт российских энергоресурсов стал более вероятным после того, как Германия, до этого сопротивлявшаяся идее, изменила своё решение. Тем не менее в стане ЕС всё ещё остаются противники введения эмбарго.

Как пишет DPA, против эмбарго на российскую нефть выступают Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Словакия и Венгрия до сих пор выступают против немедленного запрета на импорт российской нефти в основном из-за зависимости от поставок российских энергоресурсов. Между тем в странах Южной Европы с большой тревогой ожидают стремительного роста цен на энергоносители, к которому может привести эмбарго.