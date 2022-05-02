Глава E.ON: без газа из России ФРГ вряд ли продержится ближайшие две зимы

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Без поставок российского газа Германия вряд ли сможет продержаться ближайшие две зимы, такой прогноз дал глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум в интервью газете FAZ. Он высказался против эмбарго в отношении российских энергоресурсов. По его мнению, полный отказ от российского газа парализует немецкую промышленность.

Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счёт ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными. Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго, — заявил Бирнбаум.

При этом он не знает, когда российский газ перестанет поступать в Германию.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что страны Евросоюза намерены также прекратить импорт российского угля летом, а до конца года отказаться от российской нефти. По его словам, ЕС сейчас реализует амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учётом «серьёзных негативных рисков всё может сложиться иначе». Она отметила, что если руководство ФРГ введёт эмбарго на российские энергоресурсы, то цены на товары и продукты могут вырасти ещё больше.