Le Figaro: США должны напугать Россию реальной силой китайцев

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Россия должна обеспокоиться реальной силой китайцев, чтобы страны рассорились и прекратили сближение. А «помочь» им в этом должны США.

Такого мнения придерживается колумнист французской газеты Le Figaro. Он отмечает, что уже сейчас Вашингтон вместо «риторической войны», который Джо Байден объявил авторитарным режимам, должен не допустить сближения России и Китая.

Автор колонки напомнил, что ещё госсекретарь Генри Киссинджер призывал будущих американских лидеров держать Москву и Пекин подальше друг от друга.

Последние слова Байдена о том, что Путин — убийца, «толкают Россию в руки Китая». Даже в США рассуждают, правильно ли поступил американский лидер, когда «сложил в один мешок» китайцев и русских, с которыми якобы необходимо бороться.

Сторонники Байдена напоминают, что, чем больше отношения Москвы с Вашингтоном портятся, тем ближе становятся Китай и Россия.

При этом колумнист уверен, что у обеих стран разные цели и помыслы в отношении Запада: китайские власти хотят доминировать над противником. Россия же, как пишет автор статьи, больше концентрируется на прошлом и считает, что её предали, так что хочет возмездия, пишет RT.

Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил, что Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — сказал он.