Le Figaro: США должны напугать Россию реальной силой китайцев

Россия должна обеспокоиться реальной силой китайцев, чтобы страны рассорились и прекратили сближение. А «помочь» им в этом должны США.
Такого мнения
Автор колонки напомнил, что ещё госсекретарь Генри Киссинджер призывал будущих американских лидеров держать Москву и Пекин подальше друг от друга.
Последние слова Байдена о том, что Путин — убийца, «толкают Россию в руки Китая». Даже в США рассуждают, правильно ли поступил американский лидер, когда «сложил в один мешок» китайцев и русских, с которыми якобы необходимо бороться.
Сторонники Байдена напоминают, что, чем больше отношения Москвы с Вашингтоном портятся, тем ближе становятся Китай и Россия.
При этом колумнист уверен, что у обеих стран разные цели и помыслы в отношении Запада: китайские власти хотят доминировать над противником. Россия же, как пишет автор статьи, больше концентрируется на прошлом и считает, что её предали, так что хочет возмездия,
Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил, что Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — сказал он.