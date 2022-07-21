Le Figaro: политики в Европе ведут Запад к гибели из-за санкций против РФ

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Банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro написал, что европейские политики ведут Запад к гибели, поддерживая санкции против России. Он добавил, то правительства стран Европы не учитывают мнение избирателей и представителей бизнеса. По мнению эксперта, шоковое снижение уровня доходов заставит европейцев бросить вызов политике слепых «еврократов».

Главы государств ввели невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России. Политики ведут нас к гибели своей наглой ложью, — заявил Виллен.

Финансист назвал обманом заявления европейских чиновников о том, что инфляция в ЕС вызвана «перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики».

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр ранее заявил, что начало российской специальной операции на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему завершению. Он добавил, что крупные мировые державы не соблюдают установленных Западом правил.

По словам политика, самое большое геополитическое изменение века произойдёт в Китае. По мнению бывшего премьер-министра, Китай повысит своё влияние в мире и станет «второй сверхдержавой».