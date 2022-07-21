Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что начало российской специальной операции на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему завершению. Он добавил, что крупные мировые державы не соблюдают установленных Западом правил. По словам политика, самое большое геополитическое изменение века произойдёт в Китае, пишет боснийский портал Index HR.
Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада, — поделился Блэр.
По мнению бывшего премьер-министра, Китай повысит своё влияние в мире и станет «второй сверхдержавой».
Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что власти Китая в ближайшем десятилетии решатся на использование силы для установления контроля над Тайванем. Он отметил, что в настоящее время речь не идёт о факте применения силы, а о сроках её применения. Он призвал учитывать решимость руководства КНР в этом вопросе.
Он отметил, что нынешний председатель страны Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии. В КНР при этом предупредили, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань без одобрения официальных властей Китая грозит конфликтом двух стран.