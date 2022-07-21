«Подходит к концу»: экс-премьер Британии Блэр про доминирование Запада Бывший премьер-министр Британии Блэр заявил, что доминирование Запада подходит к концу

Фото: Giannis Panagopoulos / www.imago-images.de / Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что начало российской специальной операции на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему завершению. Он добавил, что крупные мировые державы не соблюдают установленных Западом правил. По словам политика, самое большое геополитическое изменение века произойдёт в Китае, пишет боснийский портал Index HR.

Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада, — поделился Блэр.

По мнению бывшего премьер-министра, Китай повысит своё влияние в мире и станет «второй сверхдержавой».

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что власти Китая в ближайшем десятилетии решатся на использование силы для установления контроля над Тайванем. Он отметил, что в настоящее время речь не идёт о факте применения силы, а о сроках её применения. Он призвал учитывать решимость руководства КНР в этом вопросе.

Он отметил, что нынешний председатель страны Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии. В КНР при этом предупредили, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань без одобрения официальных властей Китая грозит конфликтом двух стран.