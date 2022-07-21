Директор ЦРУ: Китай использует силу для установления контроля над Тайванем

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что власти Китая в ближайшем десятилетии решатся на использование силы для установления контроля над Тайванем. Он отметил, что в настоящее время речь не идёт о факте применения силы, а о сроках её применения. Он призвал учитывать решимость руководства КНР в этом вопросе, пишет РИА Новости.

Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают, — рассказал Бернс.

Он отметил, что нынешний председатель страны Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян ранее заявил, что если спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси всё же приедет в Тайвань без одобрения официальных властей Китая, это грозит США большой войной с КНР. Эксперт добавил, что американский президент Джо Байден должен подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей, так как они считают Тайвань своей неотъемлемой территорией.

Он объяснил, что американская администрация явно недооценивает решимость Китая по этому вопросу. Он считает, что максимальное обострение нужно американцам, чтобы выяснить, какой будет реакция геополитического соперника на эту провокацию.