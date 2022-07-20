Global Times: Китай и США в шаге от большой войны

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Если спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси всё же приедет в Тайвань без одобрения официальных властей Китая, это грозит США большой войной с КНР. Об этом написало издание Global Times со ссылкой на аналитиков. По крайней мере американский президент Джо Байден должен подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей, так как они считают Тайвань своей неотъемлемой территорией, уверены эксперты.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян объяснил изданию, что администрация Байдена явно недооценивает решимость Китая по этому вопросу. Он считает, что максимальное обострение нужно американцам, чтобы выяснить, какой будет реакция геополитического соперника на эту провокацию.

Пелоси при этом должна понимать, что ответ на этот вопрос уже определён: именно она несёт ответственность за вероятный будущий конфликт, который окажется, может быть, более опасным, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году, заверил ученый.

Financial Times ранее сообщила, что конгрессвумен намерена в августе поехать в частично признанное государство к востоку от КНР. Китайские эксперты уже назвали этот визит провокацией стратегического уровня. Если власти страны решатся на военный ответ, то Вашингтон ждут очень тяжелые последствия, говорится в статье.

Такого же мнения придерживаются и российские специалисты. Визит Пелоси на Тайвань может спровоцировать вторжение Китая на остров, считает член международного комитета Госдумы Мария Бутина. Пекин, вероятно, понимает, что эгоцентризм США приведет его к развертыванию собственной спецоперации, и уже ищет повод для ее начала, сказала она.