В Госдуме рассказали, что может спровоцировать вторжение Китая на Тайвань Депутат Бутина заявила, что визит Пелоси на Тайвань может спровоцировать китайское вторжение на остров

Фото: Liu Dawei/Xinhua/Global Look Press

Военный парад в Китае

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать вторжение Китая на остров, считает член международного комитета Госдумы Мария Бутина. Пекин, вероятно, понимает, что эгоцентризм США приведет его к развертыванию собственной спецоперации, и уже ищет повод для ее начала, отметила депутат в Telegram-канале.

Мы думаем, что Китай ищет повод для своей спецоперации на Тайване, выражая протест на поездку туда спикера Палаты Представителей США Нэнси Пелоси, — написала Бутина.

По ее словам, возможное решение Китая сделать «вынужденный» шаг по обороне приграничных территорий будет оправдан желанием защититься от западного давления.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло весной. Китай объявил о масштабных учениях в регионе из-за «серьезных неверных сигналов» США «тайваньским сепаратистам». Основанием послужил визит на остров американских конгрессменов.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэя заявил, что Пекин требует от Вашингтона отказаться от плана по продаже оружия и боевой техники Тайваню, а также прекратить все военные связи с ним.