Китай потребовал от США прекратить военные связи с Тайванем

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Пекин требует от Вашингтона отозвать план продажи оружия и боевой техники Тайваню и прекратить все военные связи с ним. В противном случае на США будет возложена ответственность за нарушение мира и стабильности н в регионе, заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, его слова приводятся на сайте ведомства.

По его словам, США неоднократно заверяли Пекин в том, что не поддерживают независимость Тайваня и не намерены оказывать ему какой-либо помощи. Однако план по продаже оружия демонстрирует расхождение в Вашингтона слов с делом. Тань Кэфэй подчеркнул, что подобные действия США нарушают принцип единого Китая и могут серьезно подорвать отношения между двумя странами.

Китайская сторона требует, чтобы американская сторона немедленно отозвала вышеупомянутый план продажи оружия Тайваню, прекратила все военные связи с Тайванем, иначе ответственность за подрыв отношений между США и Китаем, а также мира и стабильности на Тайване будет нести только американская сторона, - сказал представитель Минобороны.

Ранее в Минобороны КНР сообщили планах провести морские и воздушные учения в районе Тайваня. Они станут ответом на предпринимаемые США шаги в поддержку «сепаратистских сил», заявили в Пекине.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло весной. Китай объявил о масштабных учениях в регионе из-за «серьезных неверных сигналов» США «тайваньским сепаратистам». Основанием послужил визит на остров американских конгрессменов.