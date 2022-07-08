Китай проведет военные учения в районе Тайваня

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Войска Китая проведут воздушные и морские учения в районе Тайваня. В Минобороны КНР заявили, что они станут ответом на предпринимаемые США шаги в поддержку «сепаратистских сил», сообщает агентство «Синьхуа».

Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая организовало многоцелевое совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, — цитирует оно пресс-секретаря Восточного командования Ши И.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло весной. Китай объявил о масштабных учениях в регионе из-за «серьезных неверных сигналов» США «тайваньским сепаратистам». Основанием послужил визит на остров американских конгрессменов.

В июне министр обороны Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет «сражаться до конца» в случае попытки кого-либо отколоть Тайвань. Глава государства Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. СМИ отвечали, что таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции» без объявления войны.