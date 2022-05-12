Лавров заявил о «качественно новом» уровне отношений с Азербайджаном

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Встреча глав МИД России и Азербайджана проходит в период, когда российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень союзнического взаимодействия, заявил шеф российской дипломатии Сергей Лавров на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байроамовым. Российский министр выразил надежду на проведение очередного межрегионального форума с участием Азербайджана, который был инициирован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна. Хочу также отметить, что мы отмечаем в этом году 30-летие дипломатических отношений, целый ряд очень красочных ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов, — сообщил Лавров.

Байрамов заявил о намерении обсудить с российским коллегой вопросы глобальной безопасности и регионального развития.

Традиционно в последнее время все наши встречи в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трёхсторонних заявлений, — добавил азербайджанский министр.

В рамках встречи Лавров анонсировал предстоящую на полях СМИД СНГ в Душанбе трёхстороннюю встречу с Байрамовым и их армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Сегодня же здесь у нас хорошая возможность провести трёхстороннюю встречу с нашим армянским коллегой [Араратом Мирзояном], посмотреть, как выполняются три трёхсторонних заявления, которые были приняты нашими президентами за последние полтора года, — сказал Лавров.

При этом азербайджанский министр также выразил надежду, что обсуждение повестки на предстоящей трехсторонней встрече будет плодотворной.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия активно содействует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в первую очередь через реализацию всех положений трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года. Кроме того, Москва поддерживает стороны в стремлении заключить мирное соглашение.