Лавров встретился в Анталье с главой МИД Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Анталье встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщает ТАСС. Ранее 10 марта глава российского внешнеполитического ведомства провёл переговоры с главами МИД Украины и Турции — Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Анталье встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, — говорится в сообщении.

Встреча Лаврова и Дмитрия Кулебы была нелёгкой, но прошла культурно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что стороны подтвердили свои намерения продолжать встречи на высшем уровне.

Отмечается, что Лавров обсудил со своим украинским коллегой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат.

Кулеба сообщил, что на встрече в Анталье сторонам не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. Он отметил, что переговоры были сложными.