18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи президентов России и Украины

14:00, 10 марта 2022
Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи президентов России и Украины Сергей Лавров (в центре) Фото: Пресс-служба президента Турции/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат, сообщает РИА Новости.

Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе — NEWS.ru) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему, — сказал Лавров.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео