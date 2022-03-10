Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи президентов России и Украины

Фото: Пресс-служба президента Турции/ТАСС

Подобно Украине Совет Европы утратил суверенитет, заявил на заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что там перестали думать о безопасности, последствиях своих решений и придерживаются двойных стандартов.

Наш министр иностранных дел достаточно понятно высказался в отношении Совета Европы, где правит НАТО, где двойные стандарты, никто не думает ни о безопасности, ни о последствиях принимаемых решений, потому что...