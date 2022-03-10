Лавров и Кулеба обсудили возможность встречи президентов России и Украины
Сергей Попов
Сергей Попов
14:00, 10 марта 2022
Сергей Лавров (в центре)Фото: Пресс-служба президента Турции/ТАСС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат, сообщает РИА Новости.
Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе — NEWS.ru) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему, — сказал Лавров.