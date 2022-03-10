Песков: Киев постоянно предлагает провести переговоры Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Таким образом Украина выражает готовность к решению конфликта дипломатическим путём, пишет ТАСС.

Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что лидер страны Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с главой РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев пойдёт навстречу Москве по дипломатическому урегулированию конфликт.

Сегодня, 10 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале встречи глав МИД России, Украины и Турции — Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу — в Анталье. В Кремле ранее назвали эту встречу «очень важной» для переговоров между Москвой и Киевом.