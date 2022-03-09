В офисе Зеленского заявили о готовности к диалогу с Путиным

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что лидер страны Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с главой РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев пойдёт навстречу Москве по дипломатическому урегулированию конфликта, передаёт РИА Новости.

Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию. Мы готовы говорить с РФ по широкому кругу вопросов, — сказал он.

Жовква уточнил, что очень важен тот факт, что Владимир Зеленский «готов к прямому диалогу с президентом Путиным». Это позволит в ближайшем времени разрешить конфликт на Украине и прийти к мирным договорённостям. Тем не менее для Киева прекращение огня и вывод войск РФ с территории страны является главным условием для урегулирования ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины. Официальный представитель Кремля отметил, что все российские требования уже были озвучены.