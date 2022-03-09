Песков подтвердил заинтересованность в продолжении переговоров РФ с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией из Украины. Официальный представитель Кремля отметил, что все российские требования уже были озвучены, сообщает РИА Новости.

Российская сторона сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция сформулирована и доведена до сведения украинских переговорщиков. Мы заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов контактов по мере того, как украинские переговорщики будут готовы к этому, — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что в Кремле также рассчитывают на скорую встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Что касается встречи министров иностранных дел, это очень важное продолжение переговорного процесса. Не будем забегать вперёд, давайте дождёмся переговоров, — сообщил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что переговоры Москвы с Киевом ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Она также отметила, что уже был достигнут определённый прогресс.

Лавров и Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также примет участие во встрече.