В Анталье стартовала встреча глав МИД России, Украины и Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своём Telegram-канале о начале встречи глав МИД России, Украины и Турции — Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу — в Анталье. В Кремле ранее назвали эту встречу «очень важной» для переговоров между Москвой и Киевом.

Началась встреча Лавров, Кулеба, Чавушоглу, — написала Захарова.

Кулеба ранее заявил, что планирует обсудить с Лавровым такие вопросы, как прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах и вывод российских войск с Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины.