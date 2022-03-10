Кулеба назвал темы для обсуждения с Лавровым

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, что планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым такие вопросы, как прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах и вывод российских войск с Украины, сообщает РИА Новости. Переговоры пройдут на полях дипломатического форума в Анталье.

Кулеба обозначил вопросы для обсуждения с Лавровым — прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах, вывод российских войск, — говорится в сообщении.

10 марта в Анталье прошла встреча глав МИД Лаврова и Чавушоглу в формате «без галстуков».

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее заявил, что Владимир Зеленский выразил готовность к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев пойдёт навстречу Москве по дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины.