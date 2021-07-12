Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу

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В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает официальный Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что встреча министров проходит в формате «без галстуков».

В Анталье началась встреча глав России и Турции. Формат «без галстуков», — говорится в сообщении.

В Анталье на 10 марта также запланирована встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В переговорах примет участие и турецкий министр. В Кремле эту встречу назвали «очень важной» для переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении диалога с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины.