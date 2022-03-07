Главы МИД России и Украины согласились на переговоры на форуме в Турции

Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. О намерении глав внешнеполитических ведомств сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также примет участие во встрече. Его слова приводит Anadolu Agency.

Мы проведём эту встречу в трёхстороннем формате и в четверг, 10 марта, в Анталии. Мы особенно хотим, чтобы эта встреча стала поворотным моментом, — уточнил тот в ходе пресс-конференции.

Чавушоглу добавил, что надеется, что предстоящая встреча станет важной вехой в отношениях между странами и положит начало установлению мира и спокойствия в Европе.

По словам главы МИД Турции, страна эвакуировала с Украины 12 тысяч соотечественников и будет «добросовестно стремиться к прочному миру», поскольку является одним из тех государств, способных вести открытый диалог с обеими странами.

Он упомянул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимал данный вопрос во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой президент РФ подтвердил готовность России к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнёрами, а Эрдоган выступил с предложением «вместе проложить путь к миру».