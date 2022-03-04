«Я нормальный мужик»: Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. В интервью телеканалу CNN глава государства заявил, что только благодаря диалогу можно прекратить эскалацию. Он также потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины.

Я готов говорить с Путиным обо всём, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать. Я же сосед, я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори, — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходит 3 марта в Белоруссии. Он стартовал в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах.