Кулеба: договорённостей по прекращению огня не удалось достичь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече в Анталье с главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. Он отметил, что переговоры были сложными.

По словам главы внешнеполитического ведомства, украинская сторона пыталась определить дипломатические методы решения ситуации в стране. Кулеба пояснил, что на встрече обсуждался в том числе вопрос прекращения огня, но пока консенсус не найден. Тем не менее министры договорились о совместном дальнейшем поиске дипломатических решений для улучшения ситуации.

Сегодня, 10 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале встречи глав МИД России, Украины и Турции — Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу — в Анталье. В Кремле назвали эту встречу «очень важной» для переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.