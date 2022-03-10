Глава МИД Турции подвёл итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье

Встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы была нелёгкой, но прошла культурно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что стороны подтвердили свои намерения продолжать встречи на высшем уровне.

Встреча Лаврова и Кулебы была нелёгкой, но прошла культурно, напряжения не было. Россия и Украина принципиально не против встречи на высшем уровне, — сказал глава МИД Турции.

Отмечается, что Лавров обсудил со своим украинским коллегой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат.

Кулеба сообщил, что на встрече в Анталье сторонам не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. Он отметил, что переговоры были сложными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.