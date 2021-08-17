Лавров: Россия не торопится с признанием режима талибов в Афганистане

Россия не торопится с признанием режима движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, что Москва в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов. Лавров отметил, что Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана. Он выразил надежду, что разговор талибов с лидерами политических сил Афганистана завершится формированием инклюзивного правительства. По словам Лаврова, ситуация в Кабуле достаточно спокойная.

Также мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок, — сказал глава МИД РФ.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда войск США и НАТО.