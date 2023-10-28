Лавров рассказал, какие современные конфликты грозят большой войной Лавров допустил возникновение большой войны в Евразии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Несколько современных вооруженных конфликтов на территории Евразии представляют собой большую угрозу для мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Какие современные конфликты грозят перерасти в большую войну, почему внимание мира приковано к сектору Газа, что делает Россия для достижения мира?

Где могут начаться новые войны

Лавров в интервью белорусскому телеканалу БелТА назвал самые взрывоопасные конфликты современности.

«Я считаю, все [конфликты] опасны по-своему, из каждого из них может произрасти большая война, но особенно, конечно, я имею в виду то, что происходит на Ближнем Востоке. Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия», — указал министр.

Глава российского дипведомства указал, что действия стран Запада привели к разрастанию кризиса на Ближнем Востоке.

«Все это перетекает на Африканский континент. Когда разрушили Ливию — только потому, как я считаю, что Каддафи проводил самостоятельную политику — когда его убедили отказаться от ядерного оружия, он получил то, что Запад готовил давно и заранее: его самого уничтожили, и в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН осуществили агрессию в Ливии. Через эту страну, которая потеряла свою государственность, потекли огромные потоки нелегальных мигрантов на север, в Европу. А на юг через Ливию пошли боевики, которые свергали Каддафи, причем европейским, в частности французским оружием, и которые затем стали угрожать, и до сих пор продолжают угрожать террористическими действиями огромному количеству африканских стран», — рассказал Лавров.

Чем опасно обострение в секторе Газа

Лавров отметил, что палестинский вопрос примечателен со всей остротой из-за действий сторон конфликта: бойцы движения ХАМАС 7 октября предприняли крупномасштабное нападение на Израиль, а в ответ ЦАХАЛ начала бомбардировки сектора Газа.

«[Израиль] публично объявил, что его ответ будет беспощадным и они будут уничтожать ХАМАС. А уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно. Если Газу уничтожат, если из нее выгонят два миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — предупредил Лавров.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Глава МИД РФ отметил, что обострение на Ближнем Востоке вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

«США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Но если это так, то надо было давно стимулировать те самые переговоры, которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН. А у них просто, я бы сказал, такой маниакальный, глобальный охват своих мечтаний и планов... Все проблемы необходимо решать по-честному и без двойных стандартов», — подчеркнул министр.

Что делает Россия для обеспечения мира

Со своей стороны Россия делает шаги, необходимые для недопущения новых вооруженных конфликтов. Лавров подчеркнул, что Москва посылает Израилю сигналы, настаивая на необходимости мирного урегулирования конфликта в Газе.

Ведется активная работа по налаживанию отношений в Центральной Азии, подчеркнул Лавров, «чтобы из Центральноазиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины, для того чтобы создавать угрозы не только России, но теперь и Китайской Народной Республике».

«Поэтому у нас есть процесс, который мы активно продвигаем, в том числе через Шанхайскую организацию сотрудничества, через Евразийский экономический союз, через Организацию договора коллективной безопасности и АСЕАН — плюс те процессы, которые организуются в рамках китайского проекта „Пояса и пути“... Здесь (в Азии) формируется такая сеть региональных структур, которые хотят иметь выгоду от сотрудничества на богом данном общем Евразийском континенте, — и конечно, никто не запрещает выбирать партнеров, но когда внерегиональные страны приходят туда с не совсем чистыми намерениями, конечно мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от этих замыслов», — резюмировал Лавров.

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