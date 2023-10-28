Лавров: Россия посылает Израилю сигналы о мирном урегулировании конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, Москва посылает сигналы руководству этой страны о мирном решении палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью БелТА глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что неурегулированность вопроса о создании Палестинского государства формирует наиболее серьезный фактор подпитки экстремизма в Ближневосточном регионе.

Мы посылаем сигналы израильтянам, у нас с ними контакты сохраняются в полной мере, посол наш с ними регулярно общается, посылаем сигнал о необходимости все-таки искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе, — сказал дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти. По его словам, армия страны нацелилась на ни в чем не повинных мирных жителей. Своими действиями Израиль лишь углубляет гуманитарный кризис, добавил глава республики.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что нанесла удары по северу сектора Газа. По словам военных, в результате атаки были ликвидированы несколько сторонников палестинского движения ХАМАС. Всего было обстреляно 150 объектов, среди которых туннели и другая подземная инфраструктура. Удары были нанесены истребительной авиацией.