Лукашенко заявил об угрозе страшной смертоносной войны

Фото: Михаил Метцель/ТАСС/Kremlin.ru

Александр Лукашенко

Мир делает шаги к войне с применением самого смертоносного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает БелТА. Белорусский лидер добавил, что США эскалируют ситуацию поставками вооружений Украине и этому надо противостоять, чтобы не оказаться в котле «страшной смертоносной войны».

Настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы ее критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы сегодня все больше и больше делаем шаги — поверьте, я опытный политик, я это вижу, занимался этим серьезно, — мы делаем шаги к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от Запада. По его словам, Зеленский согласился на условия Запада и «воюет до последнего украинца», поэтому ему должны давать обещанное. Президент считает, что украинская сторона перед началом конфликта готовилась к боевым действиям и создавала в Донбассе эшелонированную оборону.

До этого Лукашенко отмечал, что США активно нагнетают конфликт с Россией и эти действия могут подтолкнуть Москву к крайним мерам. Из-за эскалации напряженности Россия в какой-то момент «достанет красную кнопку», считает он.