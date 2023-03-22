Удар по Ливии: как и почему США свергли Муаммара Каддафи

Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Муаммар Каддафи

Весной 2011 года войска стран НАТО вторглись на территорию Ливии. 19 марта американские корабли нанесли ракетный удар по объектам ливийской ПВО, сразу после этого армию Ливии атаковали французские многоцелевые истребители «Рафаль». Так началась операция «Одиссея. Рассвет». А 22 марта было принято решение о начале морской операции «Объединенный защитник» — по обеспечению эмбарго на поставки в Ливию оружия. Против ливийских сил действовали десятки военных кораблей и самолетов вооруженных сил США, Великобритании, Канады, Испании, Италии, Греции, Турции, Бельгии, Дании, Нидерландов. Целью атаки стало свержение лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Каддафи пришел к власти в 1969 году, когда группа молодых офицеров-социалистов совершила в Ливии государственный переворот. Король Мухаммад Идрис был лишен престола. Взяв власть, полковник Каддафи объявил о начале строительства социалистического государства, он проповедовал арабский национализм и единение африканских стран. В мире он прослыл чудаковатым диктатором, сторонником прямой демократии — непосредственного участия народа в управлении государством. Каддафи тратил нефтедоллары на улучшение уровня жизни в стране и на фоне африканской нищеты Ливия выглядела островком относительного процветания. Он также выступал за равноправие женщин, что большая редкость для арабского политика, и отменил государственную бюрократию, передав власть на местах общинам и революционным комитетам.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/ Муаммар Каддафи

Каддафи проводил самостоятельную политику, пытаясь сделать Ливию как можно более независимой от Запада. Это очень не нравилось американским политикам. В 1982-м Вашингтон ввел эмбарго на торговлю с Ливией, а через четыре года американским компаниям было приказано полностью прекратить работу в стране. Когда в 1986 году на дискотеке в Западном Берлине взорвалась бомба, президент Рональд Рейган обвинил в террористическом акте Ливию и приказал нанести серию авиаударов по городам этой страны. При этом следователи из ФРГ не нашли доказательств причастности ливийцев к теракту. Но взрыв стал поводом для наказания непокорной страны.

Американцы не прекращали твердить, что Ливия — враг и режим Каддафи надо уничтожить. Оставалось лишь ждать подходящего момента для того, чтобы нанести удар. Несмотря на успехи «нового государства», в Ливии имелось немало поводов для недовольства. Прежде всего связанных с традиционной для арабского мира клановостью. Каддафи, будучи выходцем из Западной Ливии, расставлял на ключевые посты своих родственников и соплеменников, а племена восточной части Ливии были полностью лишены возможности занимать значимые посты в государстве и армии. Это порождало недовольство, которое становилось тем сильнее, чем дольше Каддафи оставался у власти. Не радовала народ и коррупция.

Начало гражданской войны

Прошло 42 года. И в середине января 2011-го в восточных регионах Ливии начались волнения. Протестующие жаловались на засилье выходцев с запада Ливии и задержки в осуществлении госпрограммы строительства бесплатного жилья (при том, что ни в одной стране Африки таких программ просто не было). Вскоре беспорядки переросли в столкновения с полицией, в интернете раздались призывы к революции. Уже 15 февраля протестующие активно координировали свои действия через соцсети и могли выставить многотысячную толпу, вооруженную бутылками с зажигательной смесью. Самое масштабное столкновение с полицией случилось в крупном городе Бенгази. После разгона демонстрантов, готовых идти на штурм государственных учреждений, толпа стала кричать исламистские лозунги. А стоит сказать, что Ливия при Каддафи была строго светским государством.

Фото: Al Jazeera English/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons Протесты в Ливии, 2011 год

16 февраля беспорядки начались в десятках городов по всей Восточной Ливии. Протестующие сжигали отделения полиции, вооружались и призывали к свержению Каддафи. 17 февраля армейские части в Бенгази перешли на сторону протестующих. Начался военный мятеж, который вскоре охватил весь восток. Среди войск повстанцев очень быстро обнаружилось множество агентов и боевиков «Аль-Каиды»* — международной террористической организации, ставящей целью восстановление «халифата». Силы восставших с каждым днем росли, на их сторону, чувствуя поддержку США и Европы, которые сразу обозначили себя сторонниками мятежников, начали перебегать высокопоставленные чиновники и военные. Но запад Ливии поддерживал Каддафи. Центральная часть страны превратилась в место кровопролитных боев, началась гражданская война.

Внезапно оказалось, что «лоялисты» куда лучше вооружены, чем войска оппозиции. У них в руках находилась авиация, отборные части спецназа, танки и корабли военно-морского флота. Уже в марте Западу стало понятно, что если оставить ситуацию в Ливии на самотек, то рано или поздно правительство одержит верх, хотя прольется немало крови. А свергнуть непокорного Каддафи очень хотелось, поэтому спешно началась подготовка к интервенции. Особую роль во вмешательстве играли Франция, которая имела традиционные интересы в Северной Африке, и Великобритания.

Запад готовится к интервенции

Уже в конце февраля перешедший на сторону повстанцев представитель Ливии в ООН Ибрагим Даббаши предложил установить запрет на полеты над территорией Ливии, чтобы отрезать Триполи (главный город лоялистов) от поставок оружия и наемников, которые могли бы переломить ход гражданской войны в пользу Каддафи. 28 февраля эту идею решительно поддержал британский премьер Дэвид Кэмерон. 7 марта американцы заявили, что их самолеты уже начали круглосуточное дежурство на границах Ливии.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ибрагим Даббаши

16 марта взбунтовалось восточноливийское племя амазиги (берберы). Они стали нападать на военнослужащих и полицейские участки. У племенных вождей были давние претензии к Каддафи. Амазиги считают себя «первыми среди равных». Даже название страны произошло от одного из ответвлений их племени — ливов. Поэтому они требовали автономии, а главное — больше денег от государства. Естественно, власть на это не шла. Чтобы повысить боеспособность берберов, французское командование перебросило им военных советников и вооружение. Доставка грузов осуществлялась по воздуху, их сбрасывали с самолетов в условленных местах. Так силы оппозиции получили ядро для формирования собственной армии.

17 марта Совет Безопасности ООН дружно проголосовал за резолюцию о «гуманитарной интервенции». В резолюции содержался пункт, разрешающий поставку оружия мятежникам, а также вводился запрет на полеты над Ливией, замораживались активы Ливии и вводились санкции против высших чиновников страны. При этом полеты самолетов европейских стран, участвующих в поставках оружия, разрешались. То есть фактически запрет касался только ВВС Каддафи и был принят, чтобы ударить по авиации — одному из главных преимуществ ливийских лоялистов. Из 15 членов Совбеза воздержались при голосовании и осудили готовящуюся интервенцию Россия, Китай, Индия, Германия и Бразилия.

Начало вторжения

На слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил начальник штаба ВМС США адмирал Гэри Рафхед заявил, что для установления бесполетной зоны придется сначала «уничтожить системы ПВО Ливии». «Это потребует проведения боевых операций», — предупредил он. Отвечая на вопрос будущего президента, а тогда сенатора Джона Маккейна о том, как Пентагон оценивает ливийские ВВС, Рафхед указал, что «наибольшую угрозу, возможно, представляют их вертолеты». «У них есть и системы ПВО», — добавил генерал, уточнив, что развернуты они в основном вокруг Триполи и оснащены «устаревшими зенитными ракетами советского производства». Это внушало уверенность в том, что такую защиту американцы смогут легко подавить. Что и случилось 19 марта, когда корабли США и Великобритании, подведенные к ливийским берегам, массированной атакой более чем 100 крылатых ракет почти полностью уничтожили ливийскую ПВО. На следующий день тяжелые бомбардировщики B-2 разбомбили авиабазу близ города Сирт.

Фото: Amru Salahuddien/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Битва за Сирт

Отлично понимая, что против интервенции США и НАТО не устоять, ливийское руководство 18 марта объявило, что принимает требования ООН о прекращении огня. 19 марта выяснилось, что в Бенгази вошли верные Каддафи танковые части. Сразу после ракетного обстрела французские ВВС начали полеты над Ливией с приказом сбивать авиацию лоялистов. Но авиацией дело не ограничилось — в этот же день самолеты «Рафаль» атаковали колонну ливийских танков, уничтожив четыре машины. Первые вылеты осуществлялись с военной базы на Корсике, но 20 марта из Тулона вышел атомный авианосец «Шарль де Голль», боевая группа которого также присоединилась к операции. Французские летчики могли не опасаться за свою жизнь — после ракетного удара им ничего не угрожало. За все время вторжения силы НАТО потеряли только два самолета, да и те из-за технических неисправностей.

К войскам США и Франции в течение нескольких дней присоединились Канада, Бельгия, Италия, Испания, Норвегия, Дания. Координацию действий сил НАТО осуществляло командование США. Против небольшой Ливии была собрана гигантская военная группировка в составе 200 самолетов, 20 боевых кораблей, 20 подводных лодок, отборных частей морской пехоты США, размещенных на больших десантных кораблях типа «Уосп». При этом численность войск Каддафи (регулярная армия и ополчение) составляла менее 75 тысяч человек.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Атомный авианосец «Шарль де Голль»

Международная реакция

Западом была использована та же технология вторжения, что применялась против Сербии, Ирака, Афганистана. По плану НАТО, лишившись поддержки с воздуха, а также возможности использовать танки, которые стали беззащитными мишенями для западных самолетов, войска лоялистов должны были потерять веру в победу и сложить оружие. Страны Евросоюза начали переброску ливийским повстанцам продовольствия и других грузов. Конечно же, сторонникам Каддафи никто не помогал, а любые поставки грузов, в том числе гуманитарных, пресекались кораблями НАТО.

Фото: Amru Salahuddien/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Битва за Сирт

Резолюция № 1973 Совета Безопасности ООН санкционировала военное вмешательство Британии, Франции, США, а также сил стран НАТО, которые начали оказывать прямую военную поддержку отрядам повстанцев. Военный аналитик Анатолий Цыганок писал о начавшихся боевых действиях: «Эта операция не только не имела никакого отношения к защите мирного населения, но и являлась абсолютно противозаконной с точки зрения норм международного права. Конечная цель, которая не озвучивалась, но о которой было известно даже голодным африканским детишкам, заключалась в смене правящего режима». Разумеется, в таких условиях вооруженным отрядам оппозиции было куда проще побеждать правительственные войска, чем сторонникам Каддафи сопротивляться силам целой коалиции. К тому же у армии оппозиции очень быстро обнаружились собственные танки, артиллерия и ПВО.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Протесты в Лондоне, 2011 год

Через три дня после начала авиаударов Россия и Китай потребовали прекращения агрессии против Ливии. Пекин выступил с очень резким заявлением, что вообще не свойственно китайской дипломатии. Прозвучало предупреждение, что нападение может привести к гуманитарной катастрофе. 20 марта Африканский союз поддержал Китай и осудил коалицию НАТО. Комитет Африканского союза по Ливии выпустил заявление, в котором призвал немедленно остановить атаки. Американские политики говорили, что роль Китая в конфликте не случайна. Экономическое и политическое проникновение этой страны в Африку уже давно беспокоило правящие круги США. С началом гражданской войны и интервенции из 30 тысяч китайских специалистов 29 тысяч эвакуировались. Это было сочтено отличным результатом и мощным ударом по китайскому присутствию на Черном континенте.

Падение режима Каддафи

НАТО делала ставку на то, что под мощными ударами стран Запада ливийская армия немедленно развалится, а народ свергнет диктатора. Для этого имелись серьезные основания. Ливийская армия отличалась низкой дисциплиной и очень плохой подготовкой. Но стоило начаться интервенции, как ситуация начала меняться. В июне американский журналист Уэйн Мэдсен рассказал в интервью телеканалу Russia Today, что простые ливийцы говорили ему: «Послушайте, мы не были счастливы с Каддафи. Но, когда мы увидели НАТО, включая Италию, наших бывших колониальных оккупантов... [то мы подумали], ладно, он диктатор, мы с ним уже более 40 лет, но, черт побери, он ливийский националист, и он сумел создать нам самый высокий уровень жизни в Африке». Еще 7 июня Каддафи, выступая в день своего рождения с обращением к гражданам Ливии, заявил, что верит в победу. Да и линию фронта лоялистам к лету удалось стабилизировать, хотя и с большим трудом.

Фото: ap3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация резко поменялась в июле. Представитель НАТО бригадный генерал Марк ван Ум заявил, что около трети военного потенциала Ливии уничтожено ударами с воздуха. Постоянные бомбардировки и обстрелы уменьшили силу правительственных войск на 30-40%. Это позволило повстанцам, чьи войска поддерживались отрядами исламистов из «Аль-Каиды» и даже частями регулярной армией Катара, прейти в наступление. Отряды антиправительственных сил были вооружены французским оружием, которое тайно поставлялось в нарушение решения ООН.

13 июля мятежники начали большое наступление на город Брегу. Тяжелейшие и кровопролитные бои в городе продолжались до 22 августа, когда город был взят оппозицией. Войска Каддафи отступили к городу Сирт, который стал их главной опорной базой. К этому моменту Триполи уже был окружен, хотя там продолжали держать оборону войска лоялистов. 24 августа Каддафи сообщил, что покинул столицу и находится в Сирте — своем родном городе, где население принадлежало к племени аль-каддафа, откуда происходил и сам ливийский лидер. К 28 августа Триполи оказался в руках повстанцев. 15 сентября началась битва за Сирт. Она продолжалась более месяца и закончилась лишь 20 октября.

Фото: Li Muzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Муаммар Каддафи

В этот же день Каддафи в сопровождении небольшой группы телохранителей смог вырваться из окруженного города и попытался бежать в долину Джареф. Однако его колонна автомобилей была сразу же перехвачена самолетами НАТО, которые нанесли удар. Каддафи и его охрана попытались сопротивляться подошедшим отрядам боевиков, но схватка оказалась неравной. Большая часть телохранителей была убита, а вождь революции попал в плен. Боевики издевались над Каддафи, снимая это на мобильный телефон. После множества ударов ножами и штыками глава Ливии умер от полученных ран. Вместе с ним был убит его сын Муттазим. Гражданская война в Ливии завершилась.

Итоги

В 2016 году президент США Барак Обама назвал интервенцию США в Ливию своей самой крупной внешнеполитической ошибкой. Он признал, что после свержения Каддафи американцы и НАТО так и не смогли обеспечить восстановление стабильности в Ливии. Страну ждали долгие годы нестабильности, экономическая катастрофа и падение уровня жизни. Сейчас ливийцы вспоминают времена Каддафи как давно ушедшую эпоху процветания.

Военный аналитик Анатолий Цыганок в 2012 году писал: «Генеральный план НАТО состоит в превращении Средиземного моря в натовское озеро. Если смотреть через эту „оптику“, то Средиземное море сегодня как театр военных действий гораздо важнее Афганистана и Пакистана. Из 20 средиземноморских стран [в 2011 году] лишь три не входили в состав НАТО и не связаны с альянсом программами „партнерства“. Это Ливия, Ливан и Сирия. Запомните: Сирия будет следующей. Против Ливана начиная с 2006 года уже действует натовская блокада. Соединенные Штаты через НАТО собираются замкнуть этот круг». Он оказался прав на все 100%. В 2014 году началась военная операция НАТО против Сирии. А в 2020 году в Ливане произошла серия мощных взрывов в порту Бейрута, за которыми последовали массовые протесты, имевшие целью свержение правительства. Правительство ушло в отставку, но вспышки насилия продолжаются в Ливане до сих пор.

* «Аль-Каида» — организация признана в России террористической, деятельность запрещена.