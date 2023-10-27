ЦАХАЛ уточнила число заложников ХАМАС ЦАХАЛ: ХАМАС удерживает в Газе не менее 229 заложников

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В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся не менее 229 человек, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, которые приводит издание Haaretz, в ходе эскалации конфликта погибли 310 израильских военных.

На данный момент мы уведомили семьи 229 похищенных и 310 погибших бойцов ЦАХАЛ. <...> Число заложников постоянно меняется, — сказал Хагари.

26 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что подтвержденное число удерживаемых ХАМАС заложников выросло до 224. Военные уже уведомили семьи заложников, чьи личности удалось вычислить. Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило, что порядка 50 пленных израильтян погибли при ударах Иерусалима по сектору Газа. Бойцы движения добавили, что нанесли удар по «оккупированному Ашкелону» в ответ на израильские бомбардировки мирных жителей в Газе.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что три человека с российским и израильским гражданством могут находиться в заложниках у ХАМАС. Он добавил, что в настоящее время проводятся соответствующие контакты. При этом портал Ynet со ссылкой на данные правительства Израиля сообщал, что более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шестеро россиян.