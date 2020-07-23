Лавров провёл встречи с представителями азербайджанской и армянской общин

https://static.news.ru/photo/9e1ccc50-cd05-11ea-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Встречи с представителями азербайджанской и армянской общин в России провёл глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации, — сообщается на сайте ведомства.

Лавров переговорил с председателем совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым и президентом Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Арой Абрамяном.

Отмечается, что на состоявшихся встречах была подчёркнута необходимость конструктивного вклада азербайджанской и армянской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

Как писал NEWS.ru, РФ надеется, что сложившаяся на границе Армении и Азербайджана ситуация будет урегулирована как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.