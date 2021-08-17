16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Лавров предложил автоперевозчикам работать в Карабахе

13:19, 17 августа 2021
Лавров предложил автоперевозчикам работать в Карабахе Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Карабаха. Как сообщает ТАСС, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

По словам Лаврова, в зоне Карабаха на сегодняшний день идёт активная работа по восстановлению инфраструктуры и автодорог.

Просьба присмотреться к этой перспективной территории, она будет, по-моему, иметь, очевидно, экономическую выгоду, — сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул важность экономического развития этой части ближайшего соседства с активным российским участием.

Ранее сообщалось о том, что в Баку на российско-азербайджанской деловой встрече ПАО «Камаз» и Гянджинский автомобильный завод подписали важное соглашение — меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на расширение производства автомобилей КамАЗ на платформе завода в Азербайджане.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео