Лавров предложил автоперевозчикам работать в Карабахе

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Российский посол в Афганистане встретился с представителями запрещённого в России движения «Талибан». Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

В настоящее время с талибами идут переговоры. Накануне дипломат рассказал, что «Талибаном» под охрану было взято российское посольство. Боевики гарантировали безопасность дипломатов. Ранее руководство «Талибана» запретило своим бойцам занимать опустевшие...