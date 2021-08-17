Лавров предложил автоперевозчикам работать в Карабахе
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:19, 17 августа 2021
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Карабаха. Как сообщает ТАСС, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.
По словам Лаврова, в зоне Карабаха на сегодняшний день идёт активная работа по восстановлению инфраструктуры и автодорог.
Просьба присмотреться к этой перспективной территории, она будет, по-моему, иметь, очевидно, экономическую выгоду, — сказал глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул важность экономического развития этой части ближайшего соседства с активным российским участием.
Ранее сообщалось о том, что в Баку на российско-азербайджанской деловой встрече ПАО «Камаз» и Гянджинский автомобильный завод подписали важное соглашение — меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на расширение производства автомобилей КамАЗ на платформе завода в Азербайджане.