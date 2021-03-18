Лавров посетит Китай и Южную Корею

https://static.news.ru/photo/413a5066-8808-11eb-8b28-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров с 22 по 25 марта посетит с рабочими визитами Китай и Южную Корею. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В период с 22 по 25 марта состоятся рабочие визиты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНР и Республику Корея, — цитирует ТАСС Захарову.

По её словам, 23 марта в городе Гуйлинь Лавров проведёт переговоры со своим китайским коллегой. Предполагается, что они обсудят перспективы развития двусторонних отношений и «обменяются мнениями по широкому спектру актуальных международных проблем». Захарова отметила, что в этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Планируется также, что 24 марта Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов между Россией и Кореей. Он приурочен к 30-летию установления дипотношений между двумя странами. А 25 марта в Сеуле состоятся переговоры министров иностранных дел РФ и Южной Кореи.

На этих переговорах планируется обсудить ряд тем, связанных с развитием двусторонних отношений, включая сотрудничество в практических областях: ситуацию на Корейском полуострове, региональные и международные проблемы, — уточнила Захарова.

Как писал NEWS.ru, Пекин пытается создать новую мировую экономику, которая не будет зависеть от Америки, и таким образом вступает в противостояние с Вашингтоном. КНР реализовала собственную программу модернизации экономики и инициирует масштабные транспортные проекты вроде «Нового шёлкового пути». При этом в данном контексте в Китае большое внимание уделяют сотрудничеству с Россией. Тем более объём внешней торговли с Москвой постоянно растёт в последнее время. А вот объём китайских инвестиций в Штаты за три года упал на 90%. Этот факт не может не беспокоить Вашингтон, тем более на фоне того, что Пекин снизил свою долю в американском государственном долге с 14% до 5%. При этом доля американской валюты в золотовалютных резервах за последние четыре года упала с 79% до 59%.