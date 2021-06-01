Лавров поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/2ba59324-c2e5-11eb-9dcd-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

МИД не строит никаких иллюзий и не ждёт исторических решений по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. При этом политик поделился своими ожиданиями от этого мероприятия. Его слова приводит «Интерфакс».

Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать, — сказал российский министр.

По его словам, лидеры обменяются информацией об угрозах, которые существуют в окружении своих стран и на глобальной арене. Лавров напомнил, что военные учения западных стран, насыщенные тяжёлой техникой, вплотную подошли к российским границам. Такое положение вещей не способствует нормальным разговорам и решению общих для всех, а не выдуманных проблем, отметил министр.

Саммит между лидерами России и США запланирован на 16 июня. По итогам мероприятия подписание никаких документов не планируется. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает это мероприятие важным и выступает за то, чтобы этот саммит состоялся. В МИД РФ сообщили, что повестки Путина и Байдена не совпадают, но во внешнеполитическом ведомстве готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны.