Лавров назвал главный итог саммита G20

Главным итогом саммита G20 стало признание, что односторонний подход не востребован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, большинство участников встречи высказались за поиск компромиссных решений по многим вопросам международной повестки, передаёт ТАСС.

Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита — не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развёрнутую многостраничную декларацию, — заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, — отметил глава МИД России.

Лавров пояснил, что на саммите G20 большинство участников выступили за поиск компромиссных решений по таким вопросам, как борьба с пандемией коронавируса, противодействие изменению климата и энергобезопасность.

По его словам, в вопросах энергобезопасности Группа двадцати будет выступать за такие решения в сфере энергополитики на будущее, которые будут «базироваться на чётком, устойчивом балансе интересов между поставщиками и потребителями энергоресурсов».

Ранее сообщалось, что главы государств G20 выпустили итоговое коммюнике по итогам саммита в Риме. В частности, они признали актуальность общих стандартов беспрепятственного перемещения по миру. Эти стандарты включают результаты тестов коронавируса и сертификаты о вакцинации.

Также лидеры стран G20 обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных болезней в условиях пандемии. Государства обеспечат достаточное производство вакцин от коронавируса и будут добиваться их справедливого распределения.