Лавров: конфронтация России и США «достигла дна»

https://static.news.ru/photo/886b6aae-92f5-11eb-9255-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва рассчитывает, что благоразумие в Вашингтоне возобладает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряжённости. <...> Я всё-таки считаю, что благоразумие возобладает, — сообщил Лавров.

Политик добавил, что выбранная администрацией США линия давления и санкций в отношении России не имеет никакого шанса на успех. Лавров также подчеркнул, что исторически американские санкции против России начались ещё до прихода к власти Барака Обамы и не прекращались никогда.

Как и многие другие ограничения, они просто приобрели гипертрофированный, идеализированный вид начиная с 2013 года, ещё до Украины, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о том, что санкционные риски со стороны США следует снижать путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования подконтрольных Западу платёжных систем. Об этом писал NEWS.ru.