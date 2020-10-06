Латвия отзывает своего посла из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b1ebb4ce-0871-11eb-8b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Власти Латвии приняли решение отозвать посла из Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций, — цитирует ТАСС его сообщение в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал, что Минск отозвал послов в Литве и Польше с 5 октября для консультаций. МИД Белоруссии порекомендовал Вильнюсу и Варшаве до 9 октября сократить число дипломатов в республике до 14 и 18 соответственно.

В ответ на отказ литовских властей сокращать дипперсонал посольства во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии подчеркнули, что предложения, касающиеся иностранных дипломатов, являются обязательными к исполнению.