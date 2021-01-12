Куба ответила на решение США вернуть её в список спонсоров терроризма

https://static.news.ru/photo/6ee936b8-54bd-11eb-a497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во внешнеполитическом ведомстве Кубы прокомментировали решение Вашингтона вернуть страну в перечень стран, которые спонсируют международный терроризм.

Министерство иностранных дел самым решительным и безоговорочным образом осуждает мошенническую квалификацию Кубы как государства-спонсора терроризма, — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что американский список стран-спонсоров терроризма не имеет реальной мотивации для борьбы с этой угрозой и является лишь инструментом для введения принудительных экономических мер против тех государств, которые «сопротивляются капризам американского империализма». По мнению дипломатов, действия администрации США направлены на создание дополнительных препятствий для любых перспектив восстановления кубинско-американских отношений.

В МИД добавили, что Куба не только не является спонсором терроризма, но и относится к числу стран, пострадавших от него. Около трёх тысяч жителей страны погибли и свыше двух тысяч пострадали в результате действий властей США или спонсируемых Вашингтоном.

Как ранее писал NEWS.ru, администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время объявить о повторном включении Кубы в число стран-спонсоров терроризма. Поводом для такого решения стало то, что на острове находятся граждане США, которые скрываются от властей, а также лица, выдачи которых добивается Колумбия.