Крупный сбой произошёл в работе Google по всему миру

В ряде стран мира, включая Россию, зафиксирован сбой в работе американского поискового сервиса Google. Проблемы с поисковиком подтверждают данные онлайн-контроля работоспособности сайтов Downdetector.
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По данным сервиса, 60% пользователей заявляют, что не могут войти, 30% имеют проблемы непосредственно с работой поиска.
Как сообщал NEWS.ru, последний масштабный сбой в работе Google произошёл в начале сентября. Тогда также сервисы популярного американского поисковика «легли», в основном на территории США.