Крупный сбой произошёл в работе Google по всему миру

https://static.news.ru/photo/0f35a10e-1816-11eb-9fa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ряде стран мира, включая Россию, зафиксирован сбой в работе американского поискового сервиса Google. Проблемы с поисковиком подтверждают данные онлайн-контроля работоспособности сайтов Downdetector.

По данным Downdetector, наиболее серьёзный сбой в работе Google произошёл в США и Мексике, а также в Перу, Бразилии и ряде стран Европы. Российские пользователи пожаловались на проблемы с сервисами Google в Москве и в Перми.

По данным сервиса, 60% пользователей заявляют, что не могут войти, 30% имеют проблемы непосредственно с работой поиска.

Как сообщал NEWS.ru, последний масштабный сбой в работе Google произошёл в начале сентября. Тогда также сервисы популярного американского поисковика «легли», в основном на территории США.