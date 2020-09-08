Юзеры пожаловались на сбои в работе Google и Google Drive

Пользователи сервисов Google и Google Drive в нескольких странах сталкиваются со сбоями в работе порталов. По предварительным данным, проблемы начались 8 сентября 2020 года 18.01 мск.
Больше всего неполадок наблюдается в Соединённых Штатах Америки, России, Франции, Испании и Великобританции,
В конце августа юзеры также жаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Чаще всего с ними сталкивались в России, Сингапуре, Германии, Франции, Турции и Великобритании. Большинство жалоб — 89% — касается невозможности подключиться к Telegram. Ещё 10% пользователей отметили проблемы с отправкой сообщений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в WhatsApp появился баг, который полностью ломает мессенджер. По данным пользователей, он представляет собой комбинацию бессвязных символов. Отмечается, что эта «текстовая бомба» быстро распространяется по Сети и если на смартфоне не предусмотрено резервное копирование, то можно потерять все свои файлы. Восстановить работу приложения можно только после переустановки. Кроме того, от неё невозможно защититься.
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